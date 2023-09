Business news: Indonesia-Uzbekistan, accordo di cooperazione per produzione olio vegetale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia e Uzbekistan hanno stipulato un protocollo d'intesa utile a incrementare lo scambio di conoscenze nella produzione e nella lavorazione dell'olio vegetale. Lo riferisce il ministero degli Esteri indonesiano in un comunicato, precisando che l'intesa è stata stipulata dal presidente dell'Associazione indonesiana per l'olio di palma (Gapki), Eddy Martono, e dal presidente dell'Associazione grassi e oli uzbeka, Oybek Zuparov, a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. L'Indonesia è leader nella produzione dell'olio di palma con una quota di circa 50 milioni di tonnellate all'anno, di cui circa 30 vengono destinate all'esportazione in più di 150 Paesi e regioni, tra cui proprio l'Asia centrale. In qualità di principale produttore e consumatore di olio vegetale nella regione, l'Uzbekistan auspica, tramite l'intesa, di aumentare la produzione domestica sfruttando le competenze e la tecnologia indonesiana. Il protocollo, nell'opinione dei contraenti, dovrebbe positivamente anche all'interscambio tra i due Paesi. (Fim)