Salvo D'Acquisto: a Fiumicino la commemorazione con Mattarella

22 luglio 2021

- Il 23 settembre 1943 il vicebrigadiere napoletano dei Carabinieri, Salvo D’Acquisto, si sacrificò a Palidoro per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. Per quel sacrificio, venne insignito di Medaglia al Valor Militare. Oggi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presso Torre di Palidoro, nel Comune di Fiumicino, ha avuto luogo la commemorazione solenne del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto. La famiglia del decorato era rappresentata dal fratello Alessandro. Alla cerimonia sono intervenuti anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, il comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi e l’Arcivescovo ordinario militare Santo Marcianò. Il Capo dello Stato, nel corso della cerimonia, ha deposto una corona d’alloro ai piedi della stele commemorativa, rendendo omaggio ai caduti. All’ora esatta in cui avvenne l’esecuzione del vicebrigadiere D’Acquisto, immolatosi per salvare la vita a 22 ostaggi innocenti che sarebbero stati trucidati dai tedeschi per un attentato mai commesso, l’Arcivescovo ordinario Mmlitare Santo Marcianò ha benedetto la stele che ricorda l’episodio, mentre il giornalista Paolo Mieli ha rievocato l’episodio storico. (segue) (Rer)