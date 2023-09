Lazio: Rocca, Regione al fianco Garante infanzia, intimidazioni non fermano suo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è tutta al fianco di Monica Sansoni, la nostra Garante per l’infanzia e l’adolescenza impegnata nella difesa dei minori e dei giovani. Un impegno che va sostenuto e accompagnato, soprattutto dopo il vile atto intimidatorio di cui Monica è rimasta vittima l’altra notte, quando la sua auto è stata vandalizzata nei pressi della sua abitazione. Un gesto che condanniamo a nome di tutta la Giunta e di tutta l’amministrazione regionale. Forza Monica, oggi più che mai siamo tutti con te”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. (Com)