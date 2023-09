Business news: Cina, esportazioni di gallio e germanio azzerate ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni cinesi di gallio e germanio, due metalli ampiamente utilizzati nelle industrie ad alta densità tecnologica, dei semiconduttori e dei veicoli elettrici, sono crollate a zero nel mese di agosto, a causa delle restrizioni adottate da Pechino in risposta a quelle subite dagli Stati Uniti. Le esportazioni di germanio e gallio si sono azzerate a fronte delle 8,63 tonnellate metriche e delle 5,15 tonnellate rispettivamente spedite a luglio. Dati che non hanno mancato di scuotere i mercati, dove il prezzo spot del gallio e del germanio è sceso rispettivamente di nove punti percentuali e dell’un per cento su base mensile ad agosto. (Cip)