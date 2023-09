Business news: Taiwan: ordini esportazioni in calo per il 12mo mese consecutivo ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini d'esportazione ricevuti dalle aziende taiwanesi hanno registrato un calo su base annua per il 12mo mese consecutivo ad agosto, a causa della contrazione della domanda globale nel comparto dei semiconduttori e dell'alta tecnologia. Stando ai dati pubblicati dal ministero dell'Economia, nel periodo di riferimento, gli ordini sono diminuiti del 15,7 per cento su base annua, attestandosi a 46 miliardi di dollari. Le commesse nel campo dell'elettronica di consumo, la principale categoria d'esportazione, sono diminuite del 17,3 per cento rispetto all'anno precedente, mentre quelle relative ai servizi per l'informazione e la comunicazione sono scese del 14,6 per cento. Nei primi otto mesi dell'anno, il valore degli investimenti stranieri approvati a Taiwan ha registrato un complessivo crollo del 28 per cento, con un totale di capitali approvati pari a 7,52 miliardi di dollari. (Cip)