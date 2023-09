© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del salario minimo “mi stupisce che l'opposizione scopra oggi la sua utilità, perché in dieci anni al governo non lo hanno realizzato io che temo possa peggiorare la condizione di più lavoratori di quelli ai quali la migliora, ma aspettiamo la proposta del Cnel”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1 che andrà in onda questa sera. (Rin)