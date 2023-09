Medio Oriente: Striscia di Gaza, forze israeliane colpiscono postazione di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone delle forze di difesa israeliane (Idf) avrebbe colpito una "postazione militare appartenente al movimento palestinese di Hamas", mentre in quell'area si stava svolgendo "una violenta sommossa". Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter). "Durante i disordini, sono stati sparati colpi di arma da fuoco verso i soldati delle Idf, che si trovavano al confine di sicurezza della Striscia di Gaza", si legge su X. In precedenza, i media palestinesi avevano riferito del ferimento di tre giovani palestinesi a causa di un attacco delle Idf nell’area di Malka, nella parte est della città di Gaza. Secondo il sito d’informazione “Days of Palestine”, le Idf avrebbero sferrato un attacco con armi da fuoco e gas lacrimogeni contro centinaia di manifestanti palestinesi che stavano protestando “pacificamente” lungo il confine est della Striscia di Gaza con il territorio israeliano. Secondo le fonti, inoltre, un numero significativo di palestinesi avrebbero anche avuto problemi respiratori in seguito al lancio dei lacrimogeni da parte delle Idf. Durante le proteste - avevano affermato le fonti palestinesi - i dimostranti avevano “sventolato la bandiera della Palestina” e “recitato slogan di condanna dei crimini israeliani contro il popolo palestinese”, esprimendo la propria solidarietà ai “palestinesi della Gerusalemme occupata, che devono far fronte alle crescenti aggressioni e restrizioni israeliane per salvaguardare la città santa e la moschea di Al Aqsa”. (Res)