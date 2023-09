Ambiente: domani a Milano il "no parking day" nei 9 municipi della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Milano sarà "No parking day": nove strade nei nove municipi, libere dalle auto in sosta, saranno dedicate a laboratori, performance, presentazioni e molte attività educative e di intrattenimento, grazie alle associazioni del territorio. Il "No parking day", voluto e promosso dall'Assessorato all'Ambiente e Verde del Comune di Milano e realizzato grazie al prezioso contributo dei Municipi, rientra nella Milano Green Week 2023, che apre ufficialmente martedì 26 settembre portando in tutta città oltre 350 appuntamenti. "Per un giorno nove strade-simbolo saranno restituite a cittadini e cittadine tornando a essere bene comune – spiega l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi che domenica visiterà tutte le località –. Occuperemo lo spazio delle auto, che sembra piccolo ma piccolo non è, con attività, stand, performance grazie all'impegno delle associazioni e dei municipi, dimostrando quante cose si possono fare in una strada di quartiere quando è libera e fruibile. Abbiamo voluto fortemente questa giornata, che idealmente da il 'la' alla Milano Green Week, perché rappresenta in sintesi il senso della settimana: partecipazione e condivisione, all'insegna dell'ambiente e della sostenibilità. Inoltre per alcune di queste strade stiamo già lavorando perché diventino definitivamente pedonali". (segue) (Com)