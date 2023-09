Somalia: Museveni, l'Uganda non sosterrà la secessione del Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uganda non sosterrà le rivendicazioni separatiste del Somaliland, l'autoproclamata Repubblica somala che cerca un riconoscimento internazionale, ma è pronta a fare da mediatore. Lo ha detto il presidente ugandese Yoweri Museveni al rappresentante del Somaliland in Uganda, Jama Musse Jama, affermando che le parti dovrebbero trovare un punto di accordo, nella consapevolezza che "la politica degli interessi" è migliore di quella dell'identità. "Non sosteniamo la secessione del Somaliland dalla Somalia perché, strategicamente, è sbagliata", ha scritto Museveni sulla piattaforma "X" (ex Twitter) al termine del colloquio. "Le persone affrontano sfide simili indipendentemente dalla razza e dalla religione; quindi dovrebbero abbracciare la politica degli interessi, che è più importante della politica dell'identità", ha aggiunto il presidente ugandese, al potere dalla fine della guerra civile nel 1986. Museveni, che ha dominato la politica del Corno d'Africa, ha aggiunto di essere pronto a fungere da mediatore tra Mogadiscio e Hargeisa. Ha detto che le due parti devono facilitare il commercio e lavorare insieme con altri Paesi africani. (Res)