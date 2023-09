Business news: Cina, nel primo semestre yuan debole costato tre miliardi di dollari a colossi immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali colossi dello sviluppo immobiliare cinesi hanno registrato quasi tre miliardi di dollari di perdite legate al cambio valutario a causa dell'indebolimento dello yuan, principalmente legate ai prestiti denominati in dollari contratti durante la prima metà del 2023. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che ha aggregato le perdite di cambio di 24 tra i 30 principali sviluppatori immobiliari quotati della Cina continentale per volume di vendite pre-pandemia. Secondo il quotidiano, le perdite di cambio di queste aziende nel primo semestre dell'anno sono ammontate a 21,25 miliardi di yuan (2,75 miliardi di dollari). "Nikkei" sottolinea che le perdite legate al cambio valutario sono soltanto "su carta", e che le perdite e i guadagni effettivi dipendono dal cambio al momento della chiusura delle posizioni. Il dato è comunque indicativo dell'entità del rischio rappresentato dal debito in valuta estera contratto dagli sviluppatori immobiliari cinesi, specie considerato che l'8 settembre lo yuan è scivolato ai minimi da 16 anni rispetto al dollaro. (Cip)