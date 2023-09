Venezuela: evaso il leader della banda Tren de Aragua, teneva in pugno il carcere di Tocoron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'evasione l’ong Osservatorio Carcerario Venezuelano ha denunciato la fuga all’estero dei principali leader della banda detenuti a Tocoron, sostenendo che questi hanno negoziato la fuga a monte con le autorità carcerarie e lasciato il Venezuela una settimana fa. L'organizzazione per i diritti dei prigionieri non specifica in quali Paesi si sarebbero recati i detenuti ma accusa le autorità di "opacità”. Mercoledì più di 11 mila membri delle forze di sicurezza, supportati da decine di veicoli blindati, hanno condotto un'operazione militare nel carcere. Secondo i dati ufficiali del governo, un militare è morto e si contano diversi feriti. Il ministero dell'Interno ha annunciato ieri che 80 detenuti evasi sono stati ripresi e detto di aver scoperto dei tunnel che permettevano la fuga dal carcere. Non è noto il numero di detenuti evasi. (Vec)