Francia: cortei contro violenza polizia, a Parigi agenti feriti in attacco alla loro auto (2)

- Sono quasi 120 i cortei contro la violenza della polizia che erano attesi in tutto il Paese oggi. La “marcia unitaria per la giustizia” è stata promossa da diverse associazioni sindacali, politiche e civiche, con un corteo fissato anche a Berlino, in Germania. La morte di Nahel, 17enne ucciso lo scorso giugno in una banlieue di Parigi da un’agente di polizia, “ha acceso nuovamente la luce su ciò che deve finire: il razzismo sistemico, le violenze della polizia e le disuguaglianze sociali che sono acuite dalle politiche del presidente Emmanuel Macron”, si legge in un comunicato congiunto degli organizzatori. Il ministero dell’Interno ha mobilitato 30 mila agenti e soltanto a Parigi erano attesi tra i tremila e i seimila manifestanti. Ieri, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha indirizzato una lettera ai prefetti nella quale chiedeva loro “estrema vigilanza” sulle manifestazioni. L’emittente “France 3” ha riferito di un numero compreso tra 600 e 700 manifestanti a Rennes, di 200 persone scese in piazza a Clermont-Ferrand, di 850 a Grenoble secondo la polizia – ma per i sindacati sarebbero quasi duemila – e di circa 500 manifestanti a Rouen. A Tolosa, secondo la prefettura sono scese in strada 600 persone. (Frp)