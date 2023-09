Disabilità: Prisco (Fd'I), anche i Vigili del Fuoco all'Expo Aid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Expo Aid che si è concluso oggi a Rimini era presente uno spazio espositivo dei Vigili del Fuoco, perché "la cultura dell'inclusione è centrale anche per un Corpo che fa dello spirito di squadra il proprio punto di forza". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco ed esponente di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco, che ringrazia il presidente Meloni "per aver visitato lo stand ma soprattutto per l'attenzione che, con tutto il governo, riserva alle associazioni ed alle famiglie che ogni giorno dedicano le loro energie ai disabili, agli emarginati, ai fragili. Nell'ambito dei correttivi all'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai quali stiamo lavorando con le Organizzazioni sindacali, uno dei punti fermi sarà il potenziamento del gruppo sportivo, che non può non comprendere la sezione paralimpica anche in seno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: lo sport è un veicolo straordinario di inclusione e costruisce quello spirito di squadra che è fondamentale per l'attività dei vigili del fuoco e il collante su cui mantenere i legami sociali della nostra comunità nazionale", conclude.(Com)