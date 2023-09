© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reddito di cittadinanza “abbiamo fatto la cosa giusta e quella che avevamo promesso: distinguere chi può lavorare da chi non può farlo. Chi non può lavorare mantiene il sussidio, chi può lavorare è giusto che abbia lavoro e formazione”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1 che andrà in onda questa sera. (Rin)