Ucraina: Zelensky conferisce onorificenze statali a due volontari polacchi

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito onorificenze statali a due volontari polacchi. “A Lublino, di ritorno in Ucraina, sono stato onorato di poter insignire due volontari polacchi, Bianka Zalewska e Damian Duda, di onorificenze statali ucraine”, ha scritto Zelensky in un messaggio su X (ex Twitter). Zalewska è una giornalista dell’emittente “Tvn Discovery Poland” che ha contribuito “a fornire aiuti umanitari agli ucraini e a trasportare bambini feriti agli ospedali polacchi”. Duda è invece un volontario e medico che “ha riunito una squadra di medici per soccorrere i soldati feriti nei pressi della linea del fronte” e ha “creato un fondo per assistere i medici, fornire addestramento e fornire assistenza medica essenziale”. “Ringrazio la Polonia per il suo sostegno inestimabile e per la solidarietà con cui aiuta a difendere la libertà dell’Europa intera”, ha affermato Zelensky. (Kiu)