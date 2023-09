Cina: presidente Xi inaugura la 19ma edizione dei Giochi asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto oggi i 19esimi Giochi asiatici nella città di Hagzhou, alla presenza di ospiti internazionali incluso il presidente siriano Bashar al Assad. I Giochi, ritardati di un anno a causa delle misure adottate da Pechino per combattere la pandemia di Covid-19, saranno il più grande evento sportivo del Paese da oltre un decennio e vedranno circa 12 mila atleti provenienti da 45 Paesi gareggiare in 40 discipline sportive. I Giochi si terranno in 56 sedi, di cui 12 di nuova costruzione. La visita di al Assad è la prima che il presidente siriano effettua in Cina dallo scoppio della guerra civile in Siria nel 2011. Il capo dello Stato mediorientale si è alzato in piedi e ha applaudito la squadra del suo Paese quando è entrata nell'arena, e il pubblico ha esultato quando la sua immagine è apparsa sul grande schermo. Fra le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione c'era anche Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale. Attesi inoltre i leader di numerosi Paesi, inclusi Cambogia, Kuwait e Nepal. (Cip)