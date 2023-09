Governo: Meloni, vedo orizzonte 5 anni, rispetteremo impegni presi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vedo l'orizzonte dei 5 anni di governo e quell'orizzonte mi serve anche per realizzare le grandi riforme di cui questa Nazione ha bisogno”. A dirlo stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1 che andrà in onda questa sera. “Vorrei - ha aggiunto - che questo fosse l'anno delle riforme: vedere i primi mattoni della riforma fiscale, avviare la riforma costituzionale, fare la parte più consistente della riforma sulla giustizia. E poi la grande riforma del merito, particolarmente nella scuola e intervenire sull'emergenza abitativa. C'è un grande lavoro da fare ma rispetteremo gli impegni presi”, ha concluso. (Rin)