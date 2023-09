Salvo D'Acquisto: Cangemi (Lega), esempio di altruismo e di coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commemorazione "suggestiva e carica di valori simbolici. Salvo D'Acquisto rappresenta un esempio estremo di altruismo e spirito di sacrificio, un'espressione massima di coraggio che spero ispiri i tanti giovani presenti oggi all'evento". E' quanto dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi della Lega. "Ringrazio il consigliere Comunale Massimiliano Catini e il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, per l'impegno profuso nell'organizzazione della cerimonia commemorativa - aggiunge Cangemi -. Con l'aiuto della Regione Lazio e d'intesa con l'Arma dei Carabinieri la Torre Medievale di Palidoro dove si erge la stele in memoria del Brigadiere, è stata oggetto di alcuni interventi grazie ai quali è stato possibile procedere alla realizzazione del Polo Museale, un altro omaggio per non dimenticare e di cui siamo tutti fieri", conclude Cangemi.(Com)