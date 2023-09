Russia: Lavrov, l’Occidente è un “impero di menzogne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i Paesi europei spesso fanno promesse che poi non soddisfano, rendendo l’Occidente un “impero di menzogne”. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Abituati a guardare dall’alto in basso il resto del mondo, americani ed europei spesso fanno promesse, assumono obblighi, inclusi quelli scritti e giuridicamente vincolanti, e poi semplicemente non li adempiono. Come ha osservato il presidente russo Vladimir Putin, l’Occidente è un autentico impero di menzogne”, ha affermato Lavrov. “Davanti ai nostri occhi sta nascendo un nuovo ordine mondiale”, ha continuato il ministro russo. Il futuro viene creato “nella lotta tra la maggioranza del mondo, che sostiene una distribuzione globale più equa e una pluralità di civiltà, e quei pochi che usano metodi neocoloniali di soggiogamento per mantenere il loro dominio”, ha detto Lavrov. (Rum)