Thailandia: partito di opposizione Move Forward nomina nuovo leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione thailandese Move Forward Party (Mfp) ha nominato come nuovo leader Chaithawat Tulathon. Lo riferiscono i media locali, precisando che Chaithawat succede a Pita Limjaroenrat, che dopo aver guidato il partito in una trascinante vittoria alle elezioni parlamentari del 14 maggio è stato costretto a dimettersi perché accusato di conflitto di interessi. Pita si è dimesso dalla carica di leader del partito all’inizio di questo mese nel mezzo di una serie di accuse interpretate da più fonti come un tentativo di ostacolare la sua corsa alla presidenza. A luglio, è stato sospeso dal parlamento in quanto accusato di possedere azioni di una società di media, rendendolo inadatto alla carica. Il neoeletto Chaithawat ha studiato ingegneria ambientale all’università e ha partecipato alle attività del movimento politico progressista thailandese per più di cinque anni.(Fim)