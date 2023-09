© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al Tg1 che andrà in onda questa sera, ha rimarcato come sul Superbonus parlino “i numeri. Centoquaranta miliardi di euro di buco tolti alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, per ristrutturare le seconde case e anche i castelli”. (Rin)