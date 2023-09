Karabakh: Lavrov, truppe russe aiuteranno a ricostruire fiducia tra Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe aiuteranno Armenia e Azerbaigian a ricostruire la fiducia reciproca. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, nel suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “E’ giunto il tempo per una ricostruzione della fiducia reciproca. Ci sono truppe russe (in Karabakh) che certamente aiuteranno in questo”, ha dichiarato Lavrov in riferimento al contingente di pace russo nella regione. (Rum)