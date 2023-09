Ambiente: domani a Milano il "no parking day" nei 9 municipi della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco la mappa delle nove strade protagoniste del "No parking day" (in parentesi l'orario di visita dell'assessora Elena Grandi): via Cesare da Sesto, nel Municipio 1 (ore 10); via Cristoforo Gluck, nel Municipio 2 (ore 13); via Claudio Monteverdi, nel Municipio 3 (ore 12); viale Campania, nel Municipio 4 (ore 11); via Gentilino, nel Municipio 5 (ore 18); via Zuara, nel Municipio 6 (ore 17); via Anselmo da Baggio, nel Municipio 7 (ore 16); via Castellino da Castello, nel Municipio 8 (ore 15); via Pepe, nel Municipio 9 (ore 14). In ciascuna delle nove vie, Amsa sarà presente con il proprio personale per promuovere pratiche ambientali sostenibili e migliorare sempre di più la raccolta differenziata. Presso ogni punto saranno messi a disposizione contenitori per la raccolta differenziata di pile esauste e RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di piccole dimensioni (come tablet, smartphone, caricabatterie, mouse, asciugacapelli o robot da cucina), per incentivare il recupero e il riciclo dei dispositivi elettronici. Inoltre, Amsa distribuirà gratuitamente sacchetti di compost biologico prodotto da A2A Ambiente, fertilizzante domestico ecologico per migliorare il terriccio per le piante, e dei gadget porta sacchetti per raccogliere le deiezioni canine. (Com)