Migranti: la Grecia vuole rinnovare e ampliare l’accordo tra Ue e Turchia

- La Grecia vuole rinnovare e ampliare l’accordo che Unione europea e Turchia hanno sottoscritto nel 2016 per frenare il flusso di migranti in direzione dell’Europa. Lo ha detto il ministro per la Migrazione e l’Asilo di Atene, Dimitris Kairidis. Parlando all’emittente “Ert”, il ministro ha dichiarato che l’accordo “sarà principalmente euro-turco. E’ un problema euro-turco”. L’obiettivo è di modificarlo e ampliarlo perché “abbiamo un interesse più immediato”, ha proseguito Kairidis. (Gra)