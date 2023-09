Vaticano: Papa, riscoprire l'impegno per la fraternità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'omelia pronunciata allo stadio Velodrome di Marsiglia, ha ricordato che "Dio è relazione e ci fa visita spesso attraverso gli incontri umani, quando ci sappiamo aprire all'altro, quando c'è un sussulto per la vita di chi ogni giorno ci passa accanto e quando il nostro cuore non rimane impassibile e insensibile dinanzi alle ferite di chi è più fragile", ha detto il Pontefice che ha aggiunto: "Le nostre città metropolitane e tanti Paesi europei come la Francia in cui convivono culture e religioni diverse, sono in questo senso una grande sfida contro le esasperazioni dell'individualismo, contro gli egoismi e le chiusure che producono solitudini e sofferenze". Il Papa ha sottolineato che "oggi la nostra vita, la vita della Chiesa, la Francia, l'Europa hanno bisogno di questo: della grazia di un sussulto, di un nuovo sussulto di fede, di carità e di speranza. Abbiamo bisogno di ritrovare passione ed entusiasmo, di riscoprire il gusto dell'impegno per la fraternità, di osare ancora il rischio dell'amore nelle famiglie e verso i più deboli, e di rinvenire nel Vangelo una grazia che trasforma e rende bella la vita", ha concluso Francesco. (Civ)