Salvo D’Acquisto: Mattarella a Palidoro per cerimonia commemorazione

22 luglio 2021

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palidoro per presenziare alla Cerimonia commemorativa dell'80° anniversario della morte di Salvo D'Acquisto. Dopo aver ricevuto gli onori militari, Il Capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati, in compagnia del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Successivamente il Presidente Mattarella ha reso omaggio al Carabiniere ucciso rimandando per alcuni minuti in silenzio dinanzi alla targa che ricorda il suo sacrificio. Qui, poco prima, i Corazzieri avevano disposto una corona di alloro. (Rin)