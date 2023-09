Usa-Ucraina: “Ft”, Biden ha deciso di fornire i missili Atacms a Kiev già prima della visita di Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di fornire i missili a lungo raggio Atacms all’Ucraina già prima che l’omologo Volodymyr Zelensky visitasse gli Usa. Lo ha riferito il quotidiano britannico “Financial Times” in base a fonti informate sui fatti. L’amministrazione presidenziale statunitense avrebbe deciso di non divulgare pubblicamente la decisione “per evitare di fare una soffiata ai russi, inducendoli a spostare le loro linee di rifornimento ancor più indietro rispetto alla linea del fronte”, ha riferito una fonte. Secondo il quotidiano, i missili da consegnare a Kiev sarebbero armati con munizioni a grappolo invece che con una singola testata. Zelensky ha visitato gli Stati Uniti per quattro giorni, durante i quali ha incontrato Biden e il segretario alla Difesa Lloyd Austin. I missili Atacms hanno una gittata fino a 300 chilometri e possono essere lanciati dai lanciarazzi multipli M270 o dai sistemi missilistici Himars. (Rel)