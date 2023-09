Commercio: Assobibe, calano vendite bevande analcoliche, sugar tax riduce potere acquisto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il comparto ha aderito all’invito del ministro Urso per facilitare un trimestre anti-inflazione, nonostante si trovi a fare i conti con uno scenario complesso: Pil allo 0,9 per cento e il prezzo di vetro, carta e alcune materie prime estremamente elevati (esempio lo zucchero ha messo a segno un +60 per cento in un anno) – dichiara Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe -. Proprio perché riconosciamo gli importanti sforzi compiuti dal Governo, che ha il difficile compito di non perdere produttività e Pil del nostro made in Italy e trovare risorse per coprire le spese dello Stato, confidiamo in un intervento dell’esecutivo affinché si elimini definitivamente una tassa che è contro il made in Italy, anti-economica, inefficace sia sul piano del gettito fiscale sia su quello della salute, come dimostrano i numeri. Le risorse necessarie vanno ricercate altrove, senza indebolire ulteriormenteimprese e cittadini”. (segue) (Com)