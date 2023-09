Commercio: Assobibe, calano vendite bevande analcoliche, sugar tax riduce potere acquisto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione dei volumi di vendita, acuita anche dall’entrata in vigore della Sugar Tax, e il significativoaumento dei costi avviatosi nell’ultimo biennio avranno un impatto sulle imprese produttrici, ma anche sulla filiera e sul gettito per lo Stato. Lo studio di Nomisma evidenzia che, oltre al calo previsto del mercato, nel biennio 2024-2025 si stima anche una riduzione di 46 milioni di euro degli investimenti da parte delle imprese produttrici1 e una contrazione degli acquisti di materie prime (alimentari e non) di 400 milioni di euro. In questo contesto non favorevole, il gettito fiscale generato dalla sugar tax rischia di essere nettamente inferiore rispetto a quanto ipotizzato nella relazione tecnica che si basa su stime di mercato relative al 2017. Lo scenario è infatti profondamente cambiato e non garantirebbe il gettito previsto nel 2019 dal Governo Conte I ma una cifra plausibilmente inferiore a 100 milioni di euro. Al contempo, le entrate fiscali sarebbero inferiori su una serie di voci, a partire da una stima di 275 milioni di minori entrate Iva per lo Stato. In ragione delle significative preoccupazioni sugli effetti boomerang della cosiddette Sugar tax per le imprese che operano in Italia, le sigle della Filiera agroalimentare (Assobibe, Coldiretti, Italgrob, Filiera Italia, insiemecon le sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) ai primi di agosto hanno inviato una lettera al Governo per chiedere "di eliminare la Sugar Tax dalla prossima legge di bilancio, in quanto inefficace per la salute e dannosa per imprese e lavoratori". (segue) (Com)