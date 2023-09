Commercio: Assobibe, calano vendite bevande analcoliche, sugar tax riduce potere acquisto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sugar tax, che non si applica allo zucchero contenuto negli alimenti ma solo alle bibite analcoliche, con o senza zucchero colpisce le Pmi italiane, che sono il 64 per cento della base associativa di Assobibe, e le imprese a capitale straniero che producono in Italia e generano valore sul territorio. "In un Paese come l’Italia, dove i consumi di bevande analcoliche sono minimi, una tassa ad hoc non serve. Tanto più che nei Paesi dove è in vigore da anni, la Sugar Tax non ha prodotto benefici tangibili per la salute pubblica (con un taglio medio di sole 3 calorie quotidiane per individuo) – aggiunge Pierini -. Grazie a un’autoregolamentazione virtuosa del settore, ai protocolli siglati con il Ministero della Salute e agli investimenti delle aziende produttrici nella formulazione di nuove ricette no sugar e con meno contenuto di zucchero, abbiamo tagliato lo zucchero venduto tramite soft drink di quasi il 40 per cento dal 2010 a oggi, pari a 468 milioni di calorie. Questo esecutivo si è dimostrato attento ad ascoltare la voce dell’impresa italiana, con particolare riguardo alle Pmi, e a sostenerla in quanto motore del Paese e seme di stabilità e benessere. Per questo confidiamo in una decisione coerente e lungimirante, a salvaguardia del made in Italy, dell’occupazione e della tradizione italiana che le bibite analcoliche rappresentano nel mondo”. (Com)