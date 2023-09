Casa: Gusmeroli (Lega), nessun condono su immobili abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Salvini "oggi è stato chiaro: ha parlato di sanare solo piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche. Chi accusa la Lega di voler fare un condono edilizio per far cassa, farebbe meglio a riascoltare l'intervento di Salvini. Siamo davanti alle solite polemiche pretestuose di una sinistra senza idee e proposte che non capisce o fa finta di non capire". Lo dichiara il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera e responsabile Fisco del partito. (Rin)