Clima: oggi a Bologna una tavola rotonda organizzata da Undp

- Si è svolto a Bologna, nella cornice del Festival Francescano, l’incontro “Nuove pagine Laudato si’ - Il contributo delle religioni e la centralità dei giovani nell'urgenza di un futuro sostenibile”. Il dibattito è stato promosso dal Programma di sviluppo delle Nazioni unite, tramite il suo Centro Undp di Roma per il clima e l’energia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla vigilia della pubblicazione della nuova Esortazione Apostolica annunciata da Papa Francesco per la data del 4 ottobre, in continuità con il messaggio apostolico della storica Enciclica Laudato si’. La tavola rotonda ha puntato l’attenzione sull’importanza del dialogo interreligioso e del dialogo intergenerazionale nella lotta al Cambiamento Climatico in vista di una importantissima serie di eventi che vedranno il nostro Paese in prima linea sul climate change. A ottobre Roma ospiterà il terzo evento Youth4Climate, appuntamento internazionale dedicato ai giovani, ideato dal governo italiano e gestito in collaborazione dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Undp per restituire al dialogo intergenerazionale l’imponente lavoro per la soluzione della crisi ambientale che proprio ai giovani consegnerà i suoi risultati. (segue) (Com)