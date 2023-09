Clima: oggi a Bologna una tavola rotonda organizzata da Undp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoro che precederà di poche settimane quello della Cop28 di Dubai, chiamata con forza dall’opinione pubblica mondiale a portare risultati concreti nella riduzione delle emissioni di CO2, ancora oggi in pericoloso aumento. Nel 2024, poi, l’Italia sarà chiamata a presiedere il G7, che dedicherà una parte imponente dei suoi lavori agli impegni relativi alla crisi climatica. Proprio a Bologna, nel 2017 si tenne la riunione ministeriale del G7 Ambiente, nell’ambito della quale fu sottolineata l’importanza del dialogo interculturale e interreligioso nella transizione ecologica a cui la storia ci chiama. Per l’Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Ser Cardinale Matteo Zuppi: “Le religioni hanno una responsabilità grande perché il Signore ci ha consegnato il creato. Dobbiamo insegnare a vivere con le creature, che sono fratelli tutti, nell’unica stanza che il Signore ci ha dato. Una stanza che possa non distruggersi con i nostri atteggiamenti e stili di vita”. (Com)