Mar Nero: incontro ministri Esteri Turchia e Indonesia, focus su corridoio del grano

- Il ministro degli Affari esteri della Turchia, Hakan Fidan, e l'omologa dell'Indonesia, Retno Marsudi, hanno discusso dell'iniziativa del corridoio del grano nel Mar Nero. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri turco su X (ex Twitter), i due si sono incontrati a margine della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Nell'occasione, Fidan e Marsudi hanno parlato delle relazioni bilaterali di Turchia e Indonesia, in particolare della cooperazione nel settore della difesa, dell'economia e del commercio. (Tua)