Azerbaigian-Armenia: presidente Aliyev, sono emerse condizioni più favorevoli alla pace con Erevan

- Sono emerse condizioni migliori per la pace tra Azerbaigian e Armenia dopo quella che Baku ha definito una "operazione antiterrorismo" nel Karabakh. Lo ha sostenuto il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, che oggi ha incontrato il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale, Toivo Klaar. Aliyev “ha osservato che attualmente ci sono condizioni più favorevoli nella regione per un trattato di pace tra Armenia e Azerbaigian”, si legge in un comunicato della presidenza di Baku. Il capo dello Stato azerbaigiano ha riferito che è in corso la confisca di armi e munizioni nel Karabakh e che è stato scoperto un gran numero di depositi di armi. Ha inoltre informato Klaar della creazione di un gruppo di lavoro per risolvere i problemi economici e sociali della Karabakh, guidato dal vicepremier Shahin Mustafayev. (Rum)