Vaticano: Papa ricorda attentati di Nizza, terrorismo codardo

- Papa Francesco, al termine della messa che conclude il suo viaggio a Marsiglia, ha ricordato gli attentati terroristici che negli scorsi anni hanno colpito la Francia. "Diversi di voi sono giunti qui da varie parti della Francia: merci à vous! Desidero salutare i fratelli e le sorelle venuti da Nizza, accompagnati dal vescovo e dal sindaco, e sopravvissuti al tremendo attentato del 14 luglio 2016", ha detto il Pontefice rivolgendo "un ricordo orante a quanti persero la vita in quella tragedia e in tutti gli atti terroristici perpetrati in Francia e in ogni parte del mondo. Il terrorismo è codardo". (Civ)