- Papa Francesco, al termine della sua visita a Marsiglia, ha rivolto "un pensiero speciale per le persone in difficoltà e per tutti i lavoratori di questa città". Ha poi ricordato che "presso il porto di Marsiglia lavorò Jacques Loew, il primo prete operaio della Francia. La dignità dei lavoratori sia rispettata, promossa e tutelata", ha esortato il Pontefice. (Civ)