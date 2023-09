Roma: Pd, dopo 19 anni ultimati lavori in via Tiburtina, risultato straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Dopo 19 anni di attesa, dall'approvazione fino alla progettazione, e dopo numerosi blocchi, oggi è stato inaugurato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri il tratto di via Tiburtina, dall'incrocio con via di Ponte Mammolo fino alla nuova rotatoria di via Marco Simone. "Un risultato straordinario, raggiunto in 22 mesi. Non sarà più un'eterna incompiuta, ma un'opera a servizio della città e del territorio. Grazie al sindaco Gualtieri, all'assessora Segnalini che con il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti hanno presentato oggi l'opera, agli uffici del Csimu e alla Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro, per la collaborazione alla conservazione dei preziosi reperti archeologici rinvenuti durante i lavori. Saranno valorizzati e messi a disposizione della comunità". Lo dichiara il gruppo del Pd in Campidoglio. "Le opere a Roma si possono fare e questa amministrazione lo sta dimostrando. Si rispettano i tempi, i capitolati e si offrono infrastrutture che migliorano la circolazione e creano sviluppo e competitività per il territorio", conclude la nota del gruppo. (Com)