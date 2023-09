© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, a margine della messa che la concluso la sua visita a Marsiglia, ha ricordato nuovamente l'Ucraina. "Non stanchiamoci di pregare per la pace nelle regioni devastate dalla guerra, soprattutto per il martoriato popolo ucraino", ha detto il Pontefice. (Civ)