- La camera ardente per il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano sarà aperta a palazzo Madama domani, domenica 24, alle ore 10 per autorità e parlamentari. Alle ore 11 sarà aperta per tutti i cittadini fino alle ore 19. Lunedì 25 sarà aperta alle 10 fino alle ore 16. Lo rende noto uno comunicato di palazzo Madama. (Com)