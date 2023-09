Kosovo-Serbia: Borrell, senza processo normalizzazione non c'è futuro europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza il processo di normalizzazione non ci sarà futuro europeo per Pristina e Belgrado. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica estera, Josep Borrell. "Sia il presidente (Aleksandar) Vucic che il primo ministro (Albin) Kurti hanno dichiarato di voler essere membri dell'Unione europea. Un'unione che si fonda sul partenariato, sul compromesso, sul buon vicinato, sulle buone relazioni tra vicini e sulla visione di un futuro migliore per tutti i cittadini. E devo ricordare loro che il futuro per entrambi, Kosovo e Serbia, passa attraverso il dialogo. Non c'è una via d'uscita, non c'è un'altra soluzione", ha detto in una conferenza stampa al termine dell'incontro di alto livello fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. "Senza normalizzazione non ci sarà un futuro europeo né per il Kosovo, né per la Serbia, che rischiano di essere lasciati indietro, mentre altri partner regionali si stanno muovendo più rapidamente verso l'Europa", ha aggiunto. "Credo che sia finalmente giunto il momento di portare avanti il processo e di dimostrare che Kosovo e Serbia possono vivere insieme in pace e far parte della famiglia europea. Una famiglia che ha superato tanti scontri in passato e ha imparato a vivere insieme in pace", ha concluso Borrell. (Seb)