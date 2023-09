Kosovo-Serbia: Borrell, Kurti non ha accettato compromesso, oggi nessun accordo possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, non ha accettato di procedere con l'attuazione degli obblighi previsti negli accordi del processo di normalizzazione con la Serbia. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine dell'incontro di alto livello fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. "Da parte nostra abbiamo compiuto ripetuti sforzi per facilitare un compromesso", ha detto Borrell, spiegando che le due parti sono partite da posizioni opposte. "Il primo ministro Kurti chiedeva di iniziare dall'implementazione degli aspetti politici degli accordi, mentre la Serbia voleva iniziare con la creazione dell'Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo prima di impegnarsi nei suoi obblighi". L'accordo proposto dall'Ue, ha poi dichiarato Borrell, era "l'unico compromesso possibile", ovvero quello di procedere con l'attuazione parallela dei due processi. "L'attuazione in parallelo - ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue - garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali, ovvero che bisogna fare qualcosa per ottenere qualcosa". (segue) (Beb)