Kosovo: Borrell, necessarie nuove elezioni nei comuni a maggioranza serba (2)

- Borrell ha sottolineato che "non possiamo aspettare la prossima crisi”. “Questo deve avvenire immediatamente, in linea con la richiesta avanzata dall'Unione europea e dalla più ampia comunità internazionale", ha dichiarato l’Alto rappresentante. Le nuove elezioni, ha spiegato l’Alto rappresentante europeo, possono essere indette o attraverso le dimissioni dei sindaci nei quattro comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo, o attraverso la raccolta di firme della comunità serba per far dimettere i sindaci. "Vorrei anche chiarire che l'Unione europea considera le dimissioni dei sindaci, che sono stati eletti solo dal 3 per cento della popolazione, come il modo più veloce e migliore per consentire elezioni anticipate. L'altra procedura, la ricerca delle firme, è lunga e incerta", ha detto Borrell. Nel suo intervento, l’Alto rappresentante Ue ha detto di aspettarsi che i serbi del Kosovo diano prova di “costruttività” e si impegnino “incondizionatamente” nel processo elettorale. "Devono partecipare, altrimenti l'esercizio elettorale non avrà senso", ha osservato Borrell. "Accolgo con favore le assicurazioni che ho ricevuto oggi dal presidente Vucic a questo proposito. Se non ci saranno progressi nelle elezioni, il rischio di una nuova escalation continuerà a incombere sull'attuazione dell'accordo e sul più ampio processo di normalizzazione", ha concluso l’Alto rappresentate europeo. (Beb)