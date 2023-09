Moldova: ministro Esteri Popescu a “Nova”, l’Italia è un partner molto importante per noi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il percorso di adesione della Moldova all’Unione europea, Popescu ha spiegato che, malgrado il contesto regionale “complicato”, il Paese ha già migliorato “significativamente la sua sicurezza energetica e ha fatto progressi nel processo di riforme, modernizzando le infrastrutture, le ferrovie, le strade e costruendo ponti, ad esempio con la Romania”. “La Moldova si sta riformando per essere pronta ad aderire all'Unione europea sulla base di un percorso meritocratico. Stiamo implementando riforme strutturali, stiamo facendo del nostro meglio per avere un’Europa più forte, con la volontà di apportare un contributo alla risoluzione dei problemi europei”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. Inoltre, ha evidenziato il capo della diplomazia moldava, Chisinau “ha contribuito all’accoglienza dei rifugiati provenienti dall’Ucraina, alle corsie di solidarietà e al tracciamento rapido delle esportazioni di cereali sui mercati internazionali”, ma è anche disposta a fare la sua parte “nelle missioni europee di mantenimento della pace in territori come quelli del Mali o della Somalia”. “Con l’Italia abbiamo un eccellente rapporto militare, il nostro esercito è integrato nelle unità militari italiane in Kosovo e in Libano. Vogliamo assicurarci di svolgere un ruolo responsabile per contribuire agli sforzi paneuropei finalizzati a risolvere i problemi nel Medio Oriente più ampio, in Africa e, naturalmente, nell’Europa orientale”, ha concluso Popescu. (Res)