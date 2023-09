Onu: Tajani a New York da oggi al 20 per la settimana di alto livello della 78ma Assemblea generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, lunedì 18 settembre, Tajani guiderà la delegazione italiana al Palazzo di Vetro, intervenendo al vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), importante occasione di confronto tra i principali leader internazionali su come accelerare l'applicazione entro il 2030 dell'"Agenda dell'Onu per lo sviluppo sostenibile". Lo stesso giorno il vicepremier presiederà una riunione di lavoro con i ministri degli Esteri di Albania, Croazia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Slovenia. Sempre nella giornata di domani avrà luogo un incontro con gli omologhi di Etiopia, Eritrea e Somalia per discutere delle problematiche del Corno d'Africa a livello socio-economico e degli effetti sul dossier migratorio e delle possibili collaborazioni regionali. (segue) (Com)