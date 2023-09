Balcani: a New York Tajani presiede riunione di lavoro con omologhi della regione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha presieduto una riunione di lavoro con gli omologhi di Albania, Croazia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Slovenia a New York. Tajani si trova nella città dal 17 al 20 settembre per partecipare alla settimana di alto livello della 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga). (Was)