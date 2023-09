Balcani: Tajani, proiezione nella regione è priorità della politica estera italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proiezione nei Balcani è una priorità della politica estera italiana. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, a New York. “A margine della 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite abbiamo attivato nuovo processo: un gruppo di amici presso l’Onu, riunioni ministeriali ogni sei mesi, la partecipazione ai Med dialogues a Roma”, ha scritto Tajani in un messaggio su X (ex Twitter). Il ministro ha avuto una riunione di lavoro con gli omologhi di Albania, Croazia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Slovenia. “Obiettivo: rilanciare percorso Ue e forte azione su migrazioni”, ha aggiunto Tajani. (Was)