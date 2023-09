Balcani: Tajani, approccio a sfide regione è aperto, inclusivo e improntato al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato gli omologhi di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Croazia e Slovenia a New York. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. L’incontro è avvenuto nell'ambito della settimana di alto livello della 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. "La regione dei Balcani occidentali è prioritaria per l'Italia. Condividiamo profondi legami storici e vogliamo rilanciare ulteriormente la cooperazione in tutti i settori, a iniziare da quello economico”, ha osservato Tajani. "Il nostro approccio alle sfide della regione è aperto, inclusivo e improntato al dialogo", ha aggiunto il ministro. Tajani ha ribadito l'importanza della stabilità dei Balcani e la necessità di promuovere un'azione congiunta per affrontare insieme, in modo più efficiente, la lotta alla migrazione irregolare, contrastando il traffico di essere umani e le organizzazioni criminali che lo gestiscono. (segue) (Was)