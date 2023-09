Kosovo: generale Ristuccia incontra capo di Stato maggiore serbo Mojsilovic a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggiore generale Angelo Michele Ristuccia, comandante della missione Kosovo Force (Kfor) guidata dalla Nato, ha incontrato ieri a Belgrado il generale Milan Mojsilovic, capo di Stato maggiore delle forze armate serbe. Lo riporta un comunicato della Kfor. Ristuccia e Mojsilovic hanno discusso della situazione della sicurezza in Kosovo e dell'importanza di un'efficace interazione e cooperazione. Il comandante della Kfor ha sottolineato la fragilità del contesto e ha ringraziato il generale Mojsilovic per la sua continua collaborazione. A Belgrado, Ristuccia ha avuto un incontro anche con gli ambasciatori dell'Ue e dei Paesi Quint, ospitati dall'ambasciatore italiano Luca Gori. Gli ambasciatori hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro vitale della Kfor nel costruire un ambiente sicuro e protetto e nel garantire la libertà di movimento in Kosovo per tutte le comunità, sulla base del mandato delle Nazioni Unite. (segue) (Com)