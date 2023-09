Kosovo: generale Ristuccia incontra capo di Stato maggiore serbo Mojsilovic a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della giornata, Ristuccia si è rivolto ai media locali, sottolineando come il mandato della Kfor XXVII sia stato caratterizzato da una gestione permanente delle crisi e che gli attacchi “immotivati” alle truppe Nato nel nord del Kosovo il 29 maggio 2023 abbiano rappresentato il “momento di maggiore tensione nell'ultimo decennio”. “Solo una soluzione politica può portare pace e stabilità irreversibili nell’area. Questo è il motivo per cui la Nato continua a sostenere pienamente il dialogo facilitato dall’Ue e altri sforzi volti a normalizzare le relazioni tra Pristina e Belgrado”, ha affermato Ristuccia. La Kfor è la missione più grande e più duratura della Nato. Opera sotto il mandato della risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per garantire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le persone che vivono in Kosovo. (Com)